Facebook меняет алгоритм показа комментариев
Facebook изменил алгоритм, отвечающий за ранжирование комментариев. Теперь более качественные комментарии будут показываться выше, а низкокачественные – ниже.
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Об этом сообщает пресс-служба соцсети, отмечая, что теперь некачественные комментарии увидит меньшее количество пользователей.
Непосредственно на качество комментариев повлияют сигналы взаимодействия с ними, модерационные сигналы на соответствие политики Facebook, а также предпочтения пользователей.
"Чтобы улучшить релевантность и качество, мы начнем выделять комментарии к публичным записям в следующих случаях: когда с этими комментариями взаимодействовала страница или лицо, являющееся автором поста; когда эти комментарии или реакции были оставлены друзьями автора поста", - объяснили в Facebook.
Ранее сообщалось, что в Facebook новостная лента теперь будет смещена, а основное внимание будет уделено группам и личному общению пользователей.