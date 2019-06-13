Астрономы нашли галактику, пережившую столкновение с нашей

В прошлом году астрономам удалось обнаружить карликовую галактику Antlia 2 - прежде неизвестного спутника Млечного Пути.

Астрономы нашли галактику, которая некогда прошла по внешнему краю Млечного Пути и в процессе лишилась почти всех своих звезд.

Еще 10 лет назад астрономы из Беркли предположили, что неравномерные «волны» плотности темной материи, которые наблюдаются на периферии Млечного Пути, возникли под влиянием космической катастрофы, пишет Naked Science со ссылкой на arXiv.org.

Согласно их гипотезе, возмущения создала карликовая галактика, прошедшая по краю нашей, и ученые даже предсказали ее примерную массу и текущее расположение.

Однако ни одна из известных карликовых галактик этим параметрам не соответствовала, и лишь теперь удалось найти подходящего кандидата на эту роль. Авторы гипотезы о древнем столкновении - Лео Блиц и Суканья Чакрабати - рассказали о своих новых находках на прошедшей в Сент-Луисе конференции Американского астрономического общества (AAS).

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Авторы воспользовались астрометрическими данными, собранными космическим телескопом Gaia, который с 2013 года с огромной точностью отслеживает положения и скорости более чем миллиарда звезд. В прошлом году в них удалось обнаружить карликовую галактику Antlia 2 - прежде неизвестного спутника Млечного Пути.

Расположена Antlia 2 примерно на 130 килопарсек и насчитывает менее трех килопарсек в поперечнике, что сравнимо с Малым Магеллановым Облаком. При этом яркость Antlia 2 намного ниже: в ней практически нет сильно светящихся звезд.

По словам астрономов, размеры, скорость и расположение Antlia 2 "до смешного" близки к предсказанным ранее для галактики, некогда прошедшей по краю Млечного Пути.

По словам Суканьи Чакрабати, при этом именно гравитация нашей Галактики, куда более массивной, могла лишить Antlia 2 большей части вещества и звезд, сделав ее такой тусклой.

Ранее УНИАН сообщал, что столкновение с другой галактикой около 10 миллиардов лет назад наполнило окраины Млечного Пути новыми звездами и сделало его диск толще.