Важнейшее решение: суд обязал Apple дать британке доступ к аккаунту покойного мужа

Юрист британки отметил, что необходимо внести изменения в законы, которые позволят наследникам получать доступ к данным и учетным записям покойных без таких сложностей.

После нескольких лет юридической битвы британка выиграла суд у компании Apple и наконец получила доступ к учетной записи своего покойного мужа и личным данным, хранящимся в облачном сервисе.

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Как отмечает Daily Mail, Рэйчел Томпсон - одна из многих, чьи ближайшие родственники внезапно умерли или погибли, и кому из практических или сентиментальных соображений нужны фотографии, документы и другие данные, хранящиеся в облачном сервисе или на устройствах, доступ к которым имеет только владелец учетной записи, передает Би-би-си.

После трех лет судебных заседаний и тысяч фунтов, потраченных на процесс, Томпсон получила решение суда, требующее от Apple дать ей доступ к аккаунту покойного мужа и хранящимся в облаке фотографиям.

Ее адвокат Мэтт Химсворс отметил в интервью изданию, что это важнейшее решение, потому что если раньше после смерти человека его фотографии, документы, письма оказывались у наследников или родственников, то теперь они хранятся в облаке и доступ к ним получить невозможно. Юрист отметил, что необходимо внести изменения в законы, которые будут отвечать веяниям времени и позволят наследникам получать доступ к данным и учетным записям покойных без таких сложностей в общем установленном порядке.