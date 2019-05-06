Астрономы впервые заметили, как черная дыра поглотила нейтронную звезду

Ученые допускают, что сенсоры гравитационных волн зафиксировали признаки столкновения.

Астрономы, вероятно, впервые в истории зафиксировали процесс, во время которого черная дыра поглотила нейтронную звезду. Такой вывод они сделали на основе зафиксированного отголоски гравитационных волн, которое распространяется космосом.

Как пишет The Guardian, в настоящее время ученые проверяют собранные данные. Но если они подтвердятся, обнаружение с помощью детекторов Ligo в США и Virgo в Италии будет первым доказательством того, что черные дыры и нейтронные звезды могут образовывать бинарную систему.

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Наблюдение также может указать на новые детали о природе таких драматических процессов слияния. В частности, разорвала ли черная дыра нейтронную звезду на куски во время прохождения через горизонт событий или она медленно упала в небытие.

Пресс-секретарь проекта Ligo и профессор физики Университета Висконсина-Милуоки Патрик Брэди сказал, что вероятное столкновение произошло 26 апреля. Однако, нужно провести еще дополнительные оценки, прежде чем команда ученых сможет уверенно сказать, что черная дыра действительно поглотила протонную звезду.

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«Это как слушать чей-то шепот в людном кафе. Будет трудно разобрать слова или быть уверенным, что кто-то действительно говорил шепотом. Понадобится некоторое время, чтобы прийти к выводу об этом случае», - сказал он.

По словам Брэди, существует вероятность на уровне 14%, что зафиксированные сигналы – это всего лишь «глюк» в данных.