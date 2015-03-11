Китайские ученые создали прототип жидкого Терминатора

О новой технологии рассказывается на страницах журнала Advanced Materials, а коротко о ней сообщает New Scientist.

Устроена машина крайне просто: это капля сплава галлия (который становится жидким при температуре ниже 30 градусов Цельсия) с примесью индия и олова, передает Lenta.ru.

Если поместить устройство в раствор каустической соды (или даже в обычный соляной раствор), а потом подбросить туда же алюминиевую стружку (в качестве топлива), то капля начнет двигаться. Около часа она будет перемещаться по прямой, кружиться вдоль краев чашки или протискиваться сквозь препятствия.

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«Эта мягкая машина напоминает разумное существо. Она способна деформироваться в зависимости от условий пространства, где она двигается – совсем как Терминатор из известного фильма», — отмечает Цзин Лю (Jing Liu) из пекинского Университета Цинхуа. По своему поведению мотор мало чем отличается от живых организмов, подчеркивает инженер.

Когда Лю и его коллеги впервые увидели каплю в движении, они не поняли, как у них это получилось. Дальнейшие эксперименты указали на два механизма. Часть тяги дает зарядовый дисбаланс, из-за которого возникает перепад давления между передним и задним краем капли — что и толкает ее вперед. Кроме того, при контакте алюминия с каустической содой выделяются пузырьки водорода, которые придают машине дополнительное ускорение.

Более того, если удерживать каплю в неподвижном положении, она превращается в насос, прокачивающий примерно 50 миллилитров воды в секунду. «Это первый в мире насос с автономным источником энергии», — утверждает Лю.

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Изобретение китайской группы — лишь одна в ряду попыток создать разумных роботов, гибких и способных менять форму по ходу движения (как T-1000). В 2014 году американские ученые выяснили, что при контакте с электрическим током сплав галлия принимает причудливые формы — а при отключении электричества возвращается в исходное положение. Лю планирует воспользоваться этим методом для контроля за скоростью капли, а также для координации движения множества таких устройств. Мягкие машины для начала планируется использовать для доставки грузов по трубам и лекарств по кровеносным сосудам.