Google создала программу "Агент", которая способна самостоятельно обучаться прохождению игр

Исследователи компании Google создали компьютерную программу, которая умеет самостоятельно обучаться прохождению компьютерных игр и в перспективе сможет соперничать даже с опытными геймерами. О своих достижениях они рассказали на страницах научного журнала "Нейчур", пишет ТАСС.

Программа "Агент", как ее окрестили исследователи из подразделения ответственного за разработку искусственного интеллекта (ИИ) Deep Mind, самостоятельно освоила 49 различных ретро-игр и "придумала" свои способы их прохождения. По утверждению разработчиков, в некоторых случаях компьютер принимал такие решения, до которых они сами не сразу додумались бы.

В качестве наглядной демонстрации возможностей "Агента" Deep Mind опубликовали видео, на котором "молодой ИИ" учится играть в "Арканоид": при помощи платформы он отбивал виртуальный мяч и разбивал "стену", состоящую из небольших блоков. И если поначалу он едва понимал, что от него вообще требуется, то спустя 600 партий "Агент" не только научился стабильно отбивать "мяч", но и отправлять его за "стену", проделывая в ней тоннели.

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Свое изобретение ученые называют не иначе как прорывом в области создания ИИ. В отличие от разработанного в 1997 году компанией "Ай-би-эм" компьютера и одноименной программы Deep Blue, которая в 1997 году одержала сенсационную победу в шахматной партии против самого Гарри Каспарова, "Агент" может обучаться в буквальном смысле с нуля.

"Создавая Deep Blue, инженеры и программисты заложили в программу необходимые знания, - пояснил основатель Deep Mind Демис Хассабис, добавив, что разработанные его командой алгоритмы позволяют "Агенту" учиться на своих ошибках и обучаться самостоятельно, не обладая никакими начальными знаниями. "Это первый шаг, доказывающий, что программы могут обучаться самостоятельно", - заявил Хассабис.

Помимо развлечений, создатели алгоритма видят его применение и во вполне серьезных сферах - например, при создании автономных автомобилей, передвигающихся без участия водителя.