В Великобритании ученые обнаружили окаменелые останки "Ктулху"

Палеонтологи описали вымерших иглокожих, которые выглядели столь устрашающе, что получили название в честь мифического Ктулху.

Останки, обнаруженные на территории британского графства Херефордшир, отличаются прекрасной сохранностью, несмотря на свой более чем почтенный возраст - около 430 млн лет.

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Это позволило ученым воссоздать древнее животное в виде трехмерной модели, передает naked-science.ru. Реконструированный облик сразу напомнил им о легендарном морском божестве и чудовище из произведений Говарда Лавкрафта. В своей статье палеонтологи описывают вымершего раннего представителя голотурий, названного Sollasina cthulhu.

Сразу стоит сказать, что никакой реальной угрозы ни для людей, ни для близких нам существ они представлять не могли: вымершие голотурии достигали в поперечнике порядка 3 см. Однако многочисленные ножки-«щупальца» делали их довольно опасными хищниками для мелких существ, на которых Sollasina cthulhu охотились, ползая по дну силурийского моря. Окаменелые останки ученые снимали слой за слоем, восстановив трехмерную модель этого необычного беспозвоночного, близкого к современным морским огурцам (голотуриям).

«Sollasina принадлежала к вымершей группе Ophiocistioidea, - объясняет один из авторов работы, Имран Рахман из Музея естественной истории Оксфордского университета, - и благодаря ей мы получили первые данные о внутреннем строении ее представителей. Сюда относится и внутренняя кольцевая структура, прежде никогда не описанная, - мы считаем ее отпечатком мягких тканей сосудистой системы».