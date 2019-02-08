Ученые обнаружили останки древнего предка воробьев

Окаменелые остатки птички раскопали в штате Вайоминг в США.

Ученые нашли останки древней птицы, которым 52 миллиона лет. Считается, что это старейший из известных предков воробьев и малиновок.

Подобные останки находили также исследователи в Германии. Но той находке было 47 миллионов лет. Впрочем, обе птицы принадлежат к ряду воробьинообразных. Они жили в первой половине Еоценового периода, который длился 48-54 миллионы лет назад, пишет Newsweek.

Ученые убеждены, что найденные существа – наиболее ранние представители воробьинообразных, которые сейчас стали достаточно распространенными. Всего в мире существует 6 тысяч видов ряда. Но без окаменелых останков было трудно сказать что-то о крылатых предках воробьев, малиновок, зябликов и ворон.

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«Найденая особь, которой 52 миллиона лет, - самый древний известный представитель воробьинообразных. Это удивительно, потому что сейчас этот ряд объединяет большую часть видов птиц. Однако, в древние времена они были очень редкими», - прокомментировал соавтор исследования и куратор Чикагского природоведческого музея доктор Лэнс Гранде.

«Найти полный скелет с перьями – это как выиграть в лотерею», - сказал другой соавтор исследования доктор Дэниел Ксепка.

Птичка, окаменелые останки которой нашли в штате Вайоминг, называется Eofringillirostrum boudreauxi. Ее нашли неподалеку от озера Фоссил за 25 километров от города Кеммерер. По мнению ученых, место может подсказать, чем древняя птичка питалась. Строение ее скелета указывает, что она могла питаться мелким и твердым зерном. Однако, не исключено, что древние птицы также ели насекомых, рыбу и, возможно, мелких ящериц.