Коты хорошо знают свои имена

Ученые объясняют это пониманием животного, что его ждет вознаграждение каждый раз, когда звучит его имя.

Ученые обнаружили, что коты знают, как их зовут. И это заставляет некоторых владельцев домашних животных думать, умышленно ли их любимец игнорирует своего хозяина. Исследователи в Японии наблюдали за 78 домашними котами. За одними из них проводили наблюдения дома, а за другими – в кафе, где они живут. Во время четырех различных экспериментов владельцы и ученые называли имена котов, а также другие существительные с аналогичной ритмикой и длиной.

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Если кот мяукал, поворачивал голову или уши, ученые фиксировали это как факт, что животное узнало свое имя, пишет Newsweek. Чтобы убедиться, что кот не реагирует на любой звук, исследователи говорили различные слова до тех пор, пока животное не прекращало обращать на них внимание. А потом неожиданно называли кошачье имя, наблюдая за реакцией.

«Мы пришли к выводу, что кошки могут различать смысл человеческих высказываний на основе фонемных различий», - отметили авторы исследования.

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Впрочем, коты, которые живут в кафе, оказались неспособными отличить свое имя от имен других животных из заведения. Ученые пришли к выводу, что кошки, вероятно, выделяют свое имя среди прочих слов, потому что когда оно звучит они часто получают еду или с ними играют. Но животные из кафе реагируют на все имена, потому что люди с разными голосами часто угощают их. Поэтому они ассоциируют с вознаграждением каждое кошачье имя в заведении.