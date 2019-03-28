США будет трудно отправить людей на Луну за пять лет

Необходимая для полета техника или на стадии строительства, или еще даже не разработана

О намерении NASA отправить своих астронавтов на Луну в ближайшие годы заявил вице-президент США Майк Пенкс. Комментируя недавнюю успешную миссию Китая на темную сторону спутника нашей планеты, он сказал: «Мы сейчас ведем космическую гонку, как в 1960-х годах».

В NASA и ранее заявляли о намерении вернуться на лунную поверхность. Однако, слова Пенса значительно сокращают ранее заявленный график.

Об этом пишет BBC, добавляя, что американский вице-президент раскрыл планы космического агентства своей страны во время выступления на Национальной космической раде в Хантсвилле, штат Алабама.

«Это заявленная политика этой администрации США – возвращение американских астронавтов на Луну в ближайшие пять лет», - сказал Пенс.

«Америка была первой страной, которая добралась до Луны в 20-м веке. И точно так же мы будем первыми, кто высадит своих астронавтов там в 21-м», - добавил вице-президент.

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На этот раз NASA собирается отправить людей на южный полюс спутника, в частности в регионы, которые постоянно находятся в темноте. Это же место содержит запасы воды, которые американское космическое агентство хочет превратить в топливо для космических кораблей.

«Пришло время для следующего большого скачка», - сказал Пенс, перефразируя слова Нила Армстронга в 1969 году во время первой пилотируемой миссии.

«Следующим большим скачком будет возвращение американских астронавтов на Луну в ближайшие пять лет, чего бы это ни требовало. А также размещение постоянной базы на Луне, чтобы подготовить американских астронавтов для путешествия на Марс», - добавил он.

Ранее NASA планировали отправить пилотируемую миссию на Луну в 2028 году. А в 2024-м на спутник должна была отправиться автоматическая станция. Некоторые комментаторы считают, что США будет чрезвычайно трудно выполнить такие короткие сроки.

Для полета на спутник критически важной будет довольно мощная ракета, которая сможет поднять массивное оборудование, необходимое для лунного путешествия и приземления. NASA строит собственную пусковую установку под названием Space Launch System. Но завершение проекта постоянно задерживается, а расходы на него приходится расширять. Глава космических войск США Джим Бриджстайн предложил использовать менее мощную коммерческую ракету. Например, одну из тех, которые производит компания SpaceX или United Launch Alliance - консорциум Boeing и Lockheed Martin. Таким образом, можно было бы запустить беспилотную капсулу в космос уже в 2020-ом.

Но во вторник в NASA заявили, что завершат работу над Space Launch System до конца следующего года. Капсула Orion, построенная Lockheed Martin, станет главным космическим кораблем для доставки астронавтов на орбиту Луны. Однако, работа над посадочным модулем еще даже не началась.