В NASA планируют высадить людей на Луне к 2028 году

Успешная реализация лунной программы поможет реализовать запланированный на 2030-е годы "амбициозный" пилотируемый полет на Марс.

Агентство аэрокосмических исследований NASA планирует в этом году возобновить коммерческие запуски на Луну, и совершить высадку людей на спутнике Земли в ближайшее десятилетие.

Как заявил глава NASA Джим Брайденстайн, бюджет организации на 2020 финансовый год - один из самых сильных за всю историю агентства, передает официальный сайт агентства.

В ведомстве отметили, что он составляет 21 миллиард долларов, что на 6% больше, чем в прошлом году.

Брайденстайн отметил, что успешная реализация лунной программы поможет реализовать запланированный на 2030-е годы "амбициозный" пилотируемый полет на Марс.

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"Мы отправимся на Луну в следующем десятилетии с инновационными, новыми технологиями и системами, чтобы исследовать больше мест на поверхности Луны, чем когда-либо прежде. На этот раз, когда мы отправимся на Луну, мы там останемся. Мы будем использовать то, что мы узнаем на Луне, для следующего гигантского прыжка - отправки астронавтов на Марс", - заявил глава NASA.

В агентстве напомнили, что впервые с 2011 года NASA запустит американских астронавтов на Луну.

"Начиная с небольших коммерческих запусков уже в этом году, мы будем использовать новые корабли, роботов и, в конечном итоге, людей к 2028 году, чтобы проводить научное исследование всей лунной поверхности", - добавил Брайденстайн.

Также в агентстве отметили, что в бюджете запланированы средства на изучение Земли и Солнца.

Ранее УНИАН сообщал, что NASA ускорит подготовку лунной миссии, планируя доставить людей на Луну к 2028 году.