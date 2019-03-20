Собрать образцы на астероиде Бенну будет сложнее, чем рассчитывали - NASA

Зонд обнаружил, что астероид покрыт валунами и не имеет значительных плоских мест, где можно было бы собрать образцы породы.

Космический аппарат Национальной администрации аэронавтики и космоса США (NASA) Osiris-Rex будет иметь сложности со сбором образцов на астероиде Бенну.

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По сообщению NASA, зонд обнаружил, что астероид покрыт валунами и не имеет значительных плоских мест, где можно было бы собрать образцы породы.

«Там более прочная поверхность, чем мы предполагали», – заявил глава миссии Данте Лауретта. Он выразил надежду, что еще можно будет найти место для сбора образцов.

Osiris-Rex достиг астероида в декабре 2018 года после двухлетнего полета через солнечную систему.

Планировалось, что в июле 2020 года зонд коснется поверхности астероида в плоской зоне размером не менее чем 50 м и за несколько секунд соберет необходимые образцы: от 60 граммов до двух килограммов реголита – относительно небольших частиц, таких как гравий или песок. Вернуться на Землю зонд должен в 2023 году.