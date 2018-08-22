Аппарат NASA приблизился к огромному астероиду Бенну, который может столкнуться с Землей

Изучение Бенну интересует ученых не только из-за возможного столкновения, но и потому, что он способен рассказать об эволюции Солнечной системы.

Межпланетная станция OSIRIS-REx приблизилась к крупному астероиду Бенну, который может столкнуться с Землей.

Как передает Naked Science, полное название космического аппарата - Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer. Он был запущен в начале сентября 2016 года. Ее задача - исследование астероида Бенну и доставка грунта с его поверхности на Землю.

Околоземный астероид Бенну, ранее называвшийся 1999 RQ36, по утверждениям специалистов NASA, может столкнуться с Землей во второй половине XXII века.

Вероятность, согласно подсчетам, составляет 1 к 2 700. Аппарат OSIRIS-REx должен рассказать больше об этом объекте.

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В конце прошлой недели в официальном твиттере программы появилось сообщение о том, что станция приблизилась к астероиду и начинает операцию.

Однако до полного сближения еще далеко. Сейчас станция находится на расстоянии двух миллионов километров от астероида. Она достигнет дистанции в 500 метров только к декабрю.

Согласно плану, аппарат должен провести рядом с Бенну два года. Перед своим отходом, который запланирован на март 2021 года, он возьмет образцы грунта с поверхности астероида, а затем доставит их на Землю. Его возвращение ожидают в сентябре 2023-го.

Изучение Бенну интересует ученых не только из-за возможного столкновения, но и потому, что он способен рассказать об эволюции Солнечной системы.

Такие астероиды, как Бенну, очень старые и богаты углеродом, а потому их рассматривают как источники зарождения жизни на Земле в теории панспермии. Они могли занести аминокислоты на нашу планету миллиарды лет назад, из-за чего и началась эволюция жизни. Образцы Бенну помогут составить более определенное суждение об этой гипотезе.

Средний диаметр Бенну равен примерно 500 метрам, период обращения вокруг Солнца - 1,2 года. Он движется к Земле со скоростью более 101 тыс. км/ч. Астероид, по мнению NASA, является одним из наиболее опасных из известных человеку небесных объектов - ближе всего к планете он будет в 2135 году, когда окажется между Землей и Луной на расстоянии около 300 тысяч километров от первой.

Если астероид Бенну упадет на Землю, это приведет к "многочисленным смертям". Сила удара астероида будет эквивалентна взрыву 3 млрд тонн взрывчатки.