Опасность с неба: NASA разрабатывает сценарий, как защитить Землю от столкновения с крупным астероидом "Бенну"

В NASA астероид "Бенну" считают самым опасным из всех известных астероидов, которые находятся поблизости от Земли.

Считая столкновение Земли с астероидом чуть ли не наибольшей угрозой человечеству, специалисты NASA предлагают сразу несколько сценариев, способных защитить планету, и готовы приступить к их реализации.

Так, группа экспертов NASA представила новый сценарий в конце марта нынешнего года. Он разработан для предотвращения столкновения с крупным астероидом "Бенну", который в настоящее время считается самой серьезной угрозой Земле "сверху". Он предусматривает не взрыв астероида, а его покраску. Об этом говорится в материале журнала "Новое время".

Пересчет орбиты "Бенну" показал, что риск столкновения с Землей больше, чем думали изначально. В NASA его считают самым опасным из всех известных астероидов, которые находятся поблизости от Земли. "Бенну", совершающий полный оборот вокруг Солнца за 1,2 земного года, имеет около 500 м в диаметре.

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"Вроде бы не такой уж гигант (считается, что гипотетический астероид, погубивший динозавров, имел более 10 км в диаметре), но скорость его столкновения с Землей может составить внушительные 12 км/сек. Такое столкновение будет сопоставимо с ядерным взрывом мощностью 1.150 мегатонн в тротиловом эквиваленте", - отмечают журналисты.

Иными словами, в случае столкновения с "Бенну" катастрофа не будет такой глобальной, как в истории с динозаврами 65 млн лет назад. Но в том регионе Земли, где она произойдет, будет жарковато. Ученые подсчитали, что если "Бенну" ударит по суше, то оставит после себя кратер до 5 км в диаметре глубиной около 400 м. Все вокруг в радиусе 10 км будет засыпано каменистым дождем. Также столкновение спровоцирует землетрясение магнитудой до 7 баллов по шкале Рихтера, а ударная волна повалит все деревья в радиусе 50 км. Столкновение "Бенну" с Землей возможно в период между 2169 и 2199 годами. Его вероятность — 1 к 2.700. Разумеется, это означает, что вероятность крайне мала, но по сравнению с прочими астероидами поблизости, шансов ударить по Земле у "Бенну" довольно много.

Ученые предлагают автоматическую миссию по покраске опасного небесного тела. Специально разработанный беспилотный корабль отправится к "Бенну", чтобы покрыть примерно половину его поверхности светлой краской. В качестве таковой предлагается использовать диоксид титана. "Покраска поверхности половины астероида в другой цвет изменит его тепловые свойства и заставит изменить свою орбиту", - утверждает Майкл Моро, менеджер проекта OSA OSIRIS-REx Flight Dynamics от NASA.

Ранее планетологи, просчитав вероятность падения космических тел на всей территории Земли, сделали вывод, что меньше всего астероиды угрожают экваториальным странам Африки, Азии и Америки. При этом они считают, что реальная угроза есть для северных регионов России и Европы.

Полный текст статьи читайте в свежем выпуске журнала "Новое время страны" от 12 апреля 2018 года