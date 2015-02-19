В Финляндии разработали органическое "дерево" для зарядки мобильных устройств

Коллектив ученых из отделения Центра технологических исследований Финляндии (VTT) в городе Оулу представил новую разработку, с помощью которой можно заряжать мобильные устройства. Это небольшое "дерево" в горшке, листья которого представляют собой тонкие и гибкие солнечные панели из органических материалов, передает ТАСС.

Устройство создавалось с использованием 3D-принтера. Листья "дерева" могут накапливать энергию, получая ее экологически безопасным путем - из возобновляемых источников - солнца, ветра, колебания температур.

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Сами листья были созданы по уникальной технологии, изобретенной VTT, а ствол и ветки, на которых они держатся, делались на древесной основе.

Разработка ученых из Оулу может служить как зарядным устройством для различных мобильных приборов - в частности, телефонов и светильников, так и в перспективе стать средством связи, при этом оставаясь также предметом для украшения интерьера.

Создатели "дерева" надеются, что продукт заинтересует инвесторов и постепенно перейдет в массовое производство, которое обеспечит регион Оулу новыми рабочими местами.