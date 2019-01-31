В ОАЭ следили за активистами, дипломатами и иностранными лидерами, взломав их iPhone - Reuters

О существовании инструмента Karma и хакерского подразделения под названием Project Raven ранее не сообщалось.

Группа экс-сотрудников разведки США, работающих в Объединенных Арабских Эмиратах, взломала iPhone активистов, дипломатов и ряда иностранных лидеров при помощи сложного шпионского инструмента под названием Karma.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на оперативные документы, попавшие в распоряжение издания, передает mind.ua.

Киберинструмент позволил маленькой стране Персидского залива начать постоянный мониторинг по сотням "целей", начиная с 2016 года, от эмира Катара и турецкого чиновника до правозащитника и лауреата Нобелевской премии в Йемене.

Karma, как сообщается, использовалась подразделением наступательных киберопераций в Абу-Даби. О существовании Karma и хакерского подразделения под названием Project Raven ранее не сообщалось.

Читайте такжеИзраильская компания сумела взломать iPhone X

Экс-работники Raven описали Karma как инструмент, который может на расстоянии предоставлять доступ к iPhone, сразу после загрузки номера телефона или учетной записи электронной почты в автоматизированную систему таргетинга. Впрочем, этот инструмент имеет определенные ограничения – он не работает на устройствах Android и не перехватывает телефонные звонки.

В 2016 и 2017 годах Karma использовалась для получения фотографий, электронных писем, текстовых сообщений и информации о местоположении целевых iPhone. Инструмент также помогал хакерам получать сохраненные в устройствах пароли.

Издание отмечает, что пока неясно остается ли Karma в использовании. Бывшие оперативники сказали, что обновление Apple, которые вышли в 2017 году, сделали Karma гораздо менее эффективной.

Раскрытие информации о Karma и подразделения Raven происходит в условиях обострения гонки кибервооружений, в которой такие соперники, как Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ, соревнуются за наиболее совершенные хакерские инструменты и персонал.

Ранее УНИАН сообщал, что иранские спецслужбы в 2010 году смогли взломать коммуникационные системы Центрального разведывательного управления США, и используя простые поисковые запросы в Google, проявляли и проникали на сайты, которые ЦРУ использовало при общении со своими агентами.