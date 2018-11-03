Иран в 2010 году раскрыл агентурную сеть ЦРУ, взломав системы с помощью запросов в Google - СМИ

Источники считают, что такое могло произойти из-за действий двойного иранского агента, который был нанят ЦРУ.

Иранские спецслужбы в 2010 году смогли взломать коммуникационные системы Центрального разведывательного управления США, и используя простые поисковые запросы в Google, выявляли и проникали на сайты, которые ЦРУ использовало при общении со своими агентами.

Об этом порталу Yahoo News рассказали два бывших сотрудника американской разведки, передает РБК.

Собеседники считают, что такое могло произойти из-за действий двойного иранского агента, который был нанят ЦРУ. Якобы он показал иранской разведке сайт, который использовался ЦРУ для общения со своими агентами. Используя функцию Boolean Search (поиск с помощью логических операторов, таких как «AND» и «OR»), иранская разведка смогла найти и другие сайты, которые ЦРУ использовали для общения со своими агентами. В итоге Иран мог отслеживать, кто посещает эти сайты, из каких мест, раскрыв целую сеть по работе агентов ЦРУ в стране.

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Последствия данного взлома "были катастрофическими", подчеркивают собеседники портала. Несколько иранских информантов были заключены в тюрьму и казнены. В итоге агентская сеть в Иране была полностью уничтожена, уточняют бывшие сотрудники американской разведки. В мае 2011 года официальные представители иранской разведки публично объявили, что они разоблачили в стране шпионскую сеть из 30 агентов ЦРУ, напоминает портал.

В последнее десятилетие Иран неоднократно обвинялся в кибератаках в разных странах. В марте этого года американская коллегия присяжных предъявила обвинение девяти иранцам за взлом компьютеров 7998 преподавателей в 320 университетах.

Как сообщал УНИАН, по данным американских чиновников, иранские хакеры подготовили инфраструктуру для проведения масштабных кибератак на американские и европейские компании и системы.