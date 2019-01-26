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Ученые назвали части тела и рефлексы человека, ставшие рудиментами

16:17, 26 января 2019
Наука и IT
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Эволюционные остатки, или рудиментарные особенности, есть и у людей \ NASA

Некоторые отличительные признаки организмов сохраняются на протяжении многих поколений даже после того, как соответствующий орган перестал выполнять отведенную ему функцию.

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Эти эволюционные остатки, или рудиментарные особенности, есть и у людей. "Ваше тело - это, по сути, музей естествознания!" - написала в "Твиттере" эволюционный антрополог Дорса Амир, передает Би-би-си.

Эволюция - это постепенный процесс, отмечают ученые, и называют части тела, которые человек больше не использует.

Вот шесть этих рудиментов.

1. Palmaris longus - мускул на запястье

Проведем небольшой эксперимент: положите руку ладонью вверх на плоскую поверхность и соедините большой палец с мизинцем. Видите бугорок, который появился у вас на запястье? Это Palmaris longus - длинная ладонная мышца.

Не волнуйтесь, если не увидите ее. Примерно у 18% людей ее вовсе нет, и это абсолютно ни на что не влияет. Прекрасный пример эволюционного рудимента.

Примерно у 18% людей ее вовсе нет \ pixabay.com

Эта мышца присутствует у живущих в лесу или на деревьях приматов, таких как орангутанги, но есть не у всех приматов, обитающих на других территориях.

"Это свидетельствует о том, что эта мышца нужна, чтобы лазить по деревьям", - говорит Дорса. В наши дни практическое применение этой мышце нашли хирурги. "Она используют ее в качестве материала при пластических операциях, поскольку сама по себе она не выполняет никакой функции, необходимой для движения рук", - говорит Дорса.

2. Бугорок Дарвина можно найти на верхней части уха

"Если вы можете шевелить ушами, вы демонстрируете эволюцию", - пишет Джерри Койн в своей книге "Почему эволюция - это правда". Речь здесь идет о трех мышцах под кожей головы, которые прикреплены к ушам. Маленькая шишечка на верхней части уха - одна из этих мышц.

У большинства людей они уже не работают, но некоторые до сих пор могут использовать их, чтобы шевелить ушами.

Этот элемент был впервые в общих чертах описан Чарльзом Дарвином и поэтому называется бугорком Дарвина.

"Хотя по-прежнему идут споры о том, является ли сам бугорок рудиментарным, утверждается, что мышцы вокруг уха могут демонстрировать рудиментарность", - говорит Дорса.

Эти мышцы по-прежнему используются многими животными, например, кошками и лошадьми, чтобы двигать ушами, как отмечает Койн. Это помогает им обнаруживать хищников, определять местонахождение своих детенышей и устанавливать, откуда идут различные звуки.

3. Копчик

Как отмечает Дорса Амир, копчик - наиболее очевидный эволюционный пережиток.

"Это напоминание об утерянных нами хвостах, которые были нужны для баланса и передвижения по деревьям", - говорит Дорса.

Он является хорошим примером процесса экзаптации, упомянутого ранее, поскольку теперь служит местом крепежа для мышц.

Другие подобные причуды не совсем выжили в эволюционном процессе.

Дорса говорит: "Определенные черты, такие как перепончатая ткань между пальцами, обнаруживаются на ранних этапах утробного развития, но затем исчезают. Эта ткань обычно уничтожается лейкоцитами".

4. Plica semilunaris - третье веко

Видите маленькую розовую подушечку во внутреннем углу глаза? Это отголосок нашего эволюционного прошлого - наша перепончатая мембрана, или третье веко.

Третье веко у человека не функционирует \ Flickr

"Третье веко моргало бы горизонтально, - говорит Дорса. - У нас оно не функционирует". Но его все еще можно увидеть в действии в животном мире, например, у птиц и кошек.

5. The piloerection - "мурашки"

Вы видели, как у кошек шерсть встает дыбом, когда они напуганы?

Это очень похоже на то, как у нас появляются мурашки на коже, когда нам холодно или страшно.

Ученые называют это рефлексом пилоэрекции.

"Учитывая, что мы провели большую часть нашего времени на этой планете в виде покрытых шерстью млекопитающих, рефлекс пилоэрекции - это древний способ либо выглядеть крупнее, чем вы есть на самом деле, либо предотвращать потерю тепла, когда вам холодно", - говорит Дорса.

"Поскольку мы постепенно начали терять волосы на теле, этот рефлекс становился все менее и менее полезным, и теперь он уже не выполняет свою первоначальную функцию".

6. Palmar grasp reflex - хватательный рефлекс

Хватательный рефлекс наблюдается, когда дети крепко сжимают палец взрослого. Этот рефлекс по-прежнему нужен детенышам приматов.

Хватательный рефлекс наблюдается, когда дети крепко сжимают палец взрослого \ Flickr

Они рождаются готовыми схватиться за мех родителя для транспортировки.

"Предполагается, что наш собственный хватательный рефлекс ладоней изначально был предназначен именно для этой цели", - добавляет Дорса.

"Но наши дети рождаются преждевременно по сравнению с другими приматами и не могут сами держать голову или двигаться".

Интересно, что у разных людей наблюдаются разные рудиментарные особенности.

"Эволюционные пережитки" варьируются и в разных регионах мира, причем вразброс. И измениться это может только со временем.

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