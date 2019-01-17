За время оккупации Крыма Россия вывезла минимум миллион археологических артефактов

В МинВОТ прогнозируют, что ближе к дате выборов могут быть очереди на избирательных участках.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц советует внутренне перемещенным лицам и жителям оккупированных территорий уже сейчас изменять избирательный адрес для участия в голосовании на выборах президента, которые состоятся 31 марта.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции "Результаты деятельности МВОТ в 2018 году" сказала начальник Управления по вопросам внутренне перемещенных лиц и гуманитарного сотрудничества Ирина Калупаха.

Она отметила, что до выборов, которые состоятся 31 марта, рано говорить о числе внутренне перемещенных лиц или лиц, которые сегодня проживают на временно оккупированных территориях и примут участие в голосовании.

"Я могу констатировать тот факт: сейчас чрезвычайно упрощена процедура изменения избирательного адреса на время голосования. Сейчас внутренне перемещенные лица, а также лица, проживающие на временно оккупированной территории, должны явиться на тот избирательный участок, где им больше будет комфортно и удобно. При себе они должны иметь только паспорт и написать заявление - там на месте им объяснят, как это сделать", - сказала она.

"В паспорте должна быть регистрация на соответствующей территории, то есть на временно оккупированной территории. Если такой регистрации нет, то нужно иметь еще с собой справку внутренне перемещенного лица. Рассматривается такое заявление на избирательном участке здесь и сейчас, то есть не надо ждать день, два, три или неделю - его рассматривают сразу. И дают человеку удостоверение, с которым он приходит и голосует в день выборов президента", - пояснила она.

По ее словам, Центральная избирательная комиссия внесла эти изменения, чтобы ВПЛ смогли "безболезненно проголосовать".

"В дальнейшем я знаю, что Центральная избирательная комиссия готовит еще изменения, которые будут еще более упрощать этот порядок, и возможно, на следующих выборах он будет другой, еще более простой, но посмотрим", - отметила Калупаха.

Также она сказала, что МинВОТ проведет информационную кампанию о том, как ВПЛ и лица с временно оккупированных территорий смогут проголосовать.

"Я бы хотела призвать всех лиц, о которых я сказала сейчас, чтобы они уже сейчас шли на избирательные участки и изменяли место голосования, потому что сейчас они могут это сделать довольно легко. Мы ожидаем, что, когда время будет приближаться уже ближе ко дню выборов, могут быть очереди и так далее. Для предотвращения этого, уже сейчас надо изменить свое место голосования", - подчеркнула Калупаха и добавила, что это можно сделать до 25 марта.