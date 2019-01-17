Названы самые применяемые и загружаемые мобильные приложения в 2018 году

В целом потребители загрузили около 194 млрд приложений на свои телефоны и планшеты в прошлом году.

Facebook был наиболее употребляемым мобильным приложением в 2018 году, а Messenger – наиболее загружаемым.

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Такие данные обнародовала исследовательская фирма AppAnnie, сообщает Голос Америки со ссылкой на издание USA Today. Отчет также показывает, что 4 из 5 наиболее применяемых и загружаемых приложений принадлежат Facebook – Facebook, WhatsApp Messenger, Messenger и Instagram.

По словам вице-президента фирмы, потребителям «может не нравиться бренд, но они любят приложение».

Компания Facebook скомпрометировала себя в прошлом году скандалами, связанными с утечкой личных данных пользователей, но, как отмечается в отчете: «Очевидно, что большинство пользователей ставят приоритет на удобстве и привычках, которые они сформировали в пользовании приложениями, а не на конфиденциальности».

В целом потребители загрузили около 194 млрд приложений на свои телефоны и планшеты в прошлом году. Половину своего времени они провели в социальных сетях, 15% времени – в видеоприложених вроде Netflix и 10% – в играх.

В среднем люди имеют около 100 приложений на своих телефонах, согласно данным AppAnnie.