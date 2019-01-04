Qualcomm заплатила 1,34 миллиарда евро для запрета продаж некоторых iPhone в Германии

Земельный суд Мюнхена постановил, что Apple нарушила патент Qualcomm установкой на iPhone технологию экономии энергии при включенном модеме.

Компания-производитель процессоров и компонентов для мобильных устройств Qualcomm внесла обеспечительный платеж в размере 1,34 млрд евро для вступления в силу временного судебного запрета на продажу в Германии ряда моделей iPhone.

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«Qualcomm Incorporated объявила о том, что внесла гарантийный залог в размере 1,34 млрд евро. Депозит необходим, чтобы компания обеспечила вступление в силу решения суда от 20 декабря 2018 года, согласно которому Apple нарушила запатентованные энергосберегающие технологии Qualcomm»,- говорится в сообщении компании, передает kommersant.

20 декабря 2018 года Земельный суд Мюнхена постановил, что Apple нарушила патент Qualcomm установкой на iPhone технологию экономии энергии при включенном модеме. Согласно вердикту суда, Apple будет запрещено продавать в Германии некоторые модели своих смартфонов.

«Разумеется, мы разочарованы таким решением,- заявили тогда в компании.- Все модели iPhone будут доступны покупателям через поставщиков и реселлеров в 4,3 тыс. точек по всей Германии. На время рассмотрения апелляции iPhone 7 и iPhone 8 не будут доступны в 15 магазинах Apple в Германии. iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR останутся в продаже во всех наших магазинах».

Отмечается, что приговор может быть обжалован в Высшем земельном суде. Обеспечительные платежи предусмотрены для исполнения судебных решений в случае, если, несмотря на промежуточную победу, участник процесса все же проигрывает дело в суде высшей инстанции и затем должен возместить убытки.