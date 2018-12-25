NASA спрогнозировало постоянное присутствие США на Луне через 10 лет

Это станет возможным, благодаря космической станции Gateway, которая сейчас на стадии строительства.

Американские космонавты смогут постоянно присутствовать и работать на Луне примерно через 10 лет.

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Об этом заявил глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джим Брайденстайн. Он добавил, что это станет возможным, благодаря космической станции Gateway, которая сейчас на стадии строительства.

«Со станции мы хотели бы запускать посадочные устройства, которые перемещались бы к Луне и обратно», - сказал он в интервью телеканалу Hill.tv, передает kommersant.

Джим Брайденстайн добавил, что в случае успеха реализации этих планов поможет США отправить своих космонавтов на Марс. Он рассказал, что работы на Луне помогут «испытать технологии, человеческую психологию, создать возможности для использования ресурсов с Луны, чтобы выжить на ее поверхности».