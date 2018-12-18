Маск запускает первый тестовый сверхскоростной туннель
Сегодня должен открыться первый тестовый тоннель компании The Boring Company, основанной известным предпринимателем Илоном Маском.
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Проект имеет целью положить конец пробкам на дорогах. Внутри тоннелей электрические «коньки» бдут передвигать автомобили из точки «А» в точку «Б» на скорости более 200 км\час. Маск таким образом в будущем хочет революционизировать транспортную систему в мире, передает радио Свобода.
Для американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска открытие сверхскоростного тоннеля под улицами жилых кварталов калифорнийского города Готорн – это первый шаг на пути преодоления пробок на дорогах, нелюбовь к которым в свое время, собственно, и стала толчком для основания The Boring Company.
«Трафик просто сводит меня с ума. Я собираюсь построить буровую машину и просто начать копать», – написал он в "Твиттере" в декабре 2016 года.
Цель Маска – представить миру новую футуристическую транзитную систему. Перевозить эти тоннели в перспективе должны как электроавтобусы, так и отдельные пассажирские капсулы.
Тоннель начинается неподалеку от одного из объектов SpaceX – другой, аэрокосмической компании Маска.
Сначала открытие тоннеля планировалось на 10 декабря, но компания сообщила о переносе даты на несколько дней. 15 декабря Маск опубликовал фотографию изнутри тоннеля, расположенного на глубине 12 м под землей.
«Начальный тестовый тоннель, расположенный в городе Готорн, штате Калифорния, используется для исследования и разработки систем туннелирования и общественного транспорта», – объясняется на официальном сайте The Boring Company.
«Чтобы решить проблему дорожных пробок, которые разрушают наши души, дороги должны стать 3D, что предполагает или же летающие автомобили, или же тоннели. В отличие от летучих машин, тоннели являются устойчивыми к погодным условиям, их не видно, и они не падают на вашу голову. Большая сеть туннелей, на глубине многих уровней, решит пробки в любом городе независимо от того, насколько она выросла (можно просто добавлять уровни)», – поясняет компания.
Машины спускают в тоннель с помощью специальных лифтов. Для установки лифта в тестовом проекте компания выкупила целое здание, «чтобы практиковать поднятие машин из тоннеля на поверхность». Остальную часть компания арендует для сотрудников SpaceX, говорится в статье The Atlantic.
15 декабря 2018 г.
В The Boring Company объясняют, что цель этого шага заключалась в том, «чтобы продемонстрировать, что лифт может быть построен на очень небольших расстояниях и в пределах нынешних домов, независимо от того, являются ли они жилыми домами, административными или вообще автостоянками. Забегая вперед, можно представить, как в подвале каждого здания есть такой лифт, позволяющий чрезвычайно удобное передвижение».