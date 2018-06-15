Tesla сделала тестовый заезд по подземному тоннелю Илона Маска (видео)
Компания The Boring Company, которая занимается строительством транспортных тоннелей для автомобилей, показала тестовую поездку по одному из них.
По тоннелю проехала модель Tesla X с приспособлением, которое позволяет электрокару ездить по рельсам, сообщает "Новое время" со ссылкой на Electrek.
Первоначально компания говорила о "электрических платформах" в своих туннелях, на которых могли парковаться транспортные средства. Затем платформы должны были опускаться внутри туннелей и путешествовать по рельсам на высоких скоростях.
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Совсем недавно The Boring Company начала фокусироваться на специально построенном электромобиле для перевозки пешеходов и велосипедистов. Теперь на видео на Twitter Tesla продемонстрировала новую систему, которая позволяет Model X путешествовать внутри туннеля самостоятельно.
В сообщении Tesla о новом туннеле упоминаются "зеленые огни в Малибу". Судя по всему, это означает, что компания близка к получению разрешения до продолжения своего туннеля в Западном Лос-Анджелесе. В настоящее время этот туннель ограничен Хоторном.
Недавно Илон Маск заявлял, что тестовый участок почти готов к эксплуатации и компания ждет разрешения властей на это. После этого тоннель будет открыт для поездок, причем во время тестового периода они будут бесплатными.