В Израиле разрабатывают устройство ночного видения, которое будет предупреждать водителей об опасности на дороге (видео)

Израильские разработчики завершают работу над новым изобретением.

В Израиле разрабатывают устройство ночного видения, которое будет предупреждать водителей об опасности на дороге.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Технологии ночного видения просто в вашей машине. Израильские разработчики завершают работу над новым изобретением.

Он должен помочь сделать ночную дорогу более безопасной как для самих водителей, так и пешеходов. Прежде всего, новые технологии планируют применить на транспорте с автоматическим управлением.