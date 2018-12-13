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В Израиле разрабатывают устройство ночного видения, которое будет предупреждать водителей об опасности на дороге (видео)

12:02, 13 декабря 2018
Наука и IT
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Технологии ночного видения просто в вашей машине. Израильские разработчики завершают работу над новым изобретением.

Он должен помочь сделать ночную дорогу более безопасной как для самих водителей, так и пешеходов. Прежде всего, новые технологии планируют применить на транспорте с автоматическим управлением.

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Теги: #дороги#Израиль