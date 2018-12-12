В 2019 году молодые ученые получат 75 миллионов гривень на свои проекты

За эти средства будут профинансированы не только начатые ранее работы, но и 54 новые.

В 2019 году на финансирование проектов молодых ученых из вузов и научных учреждений Министерства образования и науки предусмотрено 75 миллионов гривень.

Как сообщили в пресс-службе МОН, сегодня Конкурсная комиссия по отбору проектов под председательством заместителя министра образования и науки Максима Стрихи приняла решение о финансировании в следующем году 54 новых проектов молодых ученых. На 2019-й год для их внедрения государством предусмотрено 23 млн гривень.

«За счет государства молодые ученые будут проводить исследования в сфере обороны, энергосберегающих технологий, медицины и биотехнологий, новых материалов, робототехники, экологии, сельского хозяйства и т. Отобранные проекты будут выполняться в течение трех лет», - говорится в сообщении.

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Также, отметили в МОН, выделено 52 млн гривен на финансирование начатых ранее работ молодых ученых - отобранных на конкурсе 2017 года. «На 2019 год нам удалось заложить пока наибольшее финансирование проектов молодых ученых - общая сумма на новые и продолжение ранее начатых работ составляет 75 млн гривень. Это - 13,2% от общего финансирования МОН проектных научных работ. К 2020 году мы планируем довести бюджет этого конкурса до 100 млн гривень, ведь поддержка молодых ученых - это один из приоритетов МОН», - отметил генеральный директор директората науки МОН Дмитрий Чеберкус.

Справка. Целевой конкурс для молодых ученых высших учебных заведений и научных учреждений МОН был основан и впервые проведен в 2016 году. На него было подано 439 проектов из 114 заведений. 79 проектов отобрали для финансирования. На второй конкурс, в 2017 году, было подано 362 проекта из более 100 университетов и научных учреждений МОН. Победителями стали 123 проекта.

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