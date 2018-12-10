Google закроет свою соцсеть на 4 месяца раньше из-за сбоя в системе приватности

Причиной соответствующего решения стала уже вторая ошибка в системе конфиденциальности.

Компания Google решила прекратить существование своей социальной сети Google+ уже в апреле - на четыре месяца раньше, чем планировалось.

Об этом в понедельник заявили в компании, передает УП со ссылкой на Reuters.

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Причиной соответствующего решения стала уже вторая ошибка в системе конфиденциальности, которая открыла доступ к данным 52,5 млн аккаунтов, таких как имена, электронная почта, пол и возраст.

При этом, по утверждению компании, пока никаких свидетельств того, что кто-то успел воспользоваться этим доступом, нет.

Как сообщал УНИАН, компания Google решила закрыть свою соцсеть Google+ для индивидуальных пользователей. Причина закрытия – низкий уровень популярности Google+. Кроме того, в Google отметили, что обнаружили утечку данных пользователей. Она могла потенциально затронуть около полумиллиона пользователей соцсети.