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Маск проложил первый тоннель под Лос-Анджелесом для специальных шаттлов (видео)

18:39, 17 ноября 2018
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

Компания The Boring Company закончила прокладку подземного тоннеля под Лос-Анджелесом, по которому будут ездить вакуумные поезда и скоростные электробусы.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил Илон Маск.

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"Boring Company только что досталась другой стороны!", - написал он и прикрепил видео, как специальная бурильная машина вышла на поверхность, таким образом завершив прокладку тоннеля.

Ранее Илон Маск заявлял, что тоннель начнет работать 10 декабря 2018 года. В день открытия проезд будет бесплатным. Цена в последующие дни - не известна. Ожидается, что электробусы в таких тоннелях смогут развивать скорость до 250 километров в час.

Напомним, что The Boring Company показала тестовую поездку автомобиля Tesla в подземном туннеле, в котором на высокой скорости будут передвигаться специальные шаттлы.

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Теги: #Илон Маск