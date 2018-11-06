В российском сегменте МКС отказал один из компьютеров управления – росСМИ

На протяжении последних нескольких месяцев «Роскосмос» столкнулся с чередой неудач.

В российском сегменте Международной космической станции (МКС) вышел из строя один из трех компьютеров управления. Восстановить его работу не удается.

Читайте такжеПоявилось видео аварии российского "Союза"

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в американских органах контроля за станцией.

"Зафиксирован отказ через снятие готовности одного из трех компьютеров, управляющих российским сегментом МКС в модуле "Звезда". Пока восстановить работу компьютера не удается", - заявил источник.

Два других компьютера в данный момент работают штатно.

На протяжении последних нескольких месяцев «Роскосмос» столкнулся с чередой неудач.

Так, в августе из-за пробоины в бытовом отсеке российского «Союза» возникла утечка воздуха и упало давление на всей МКС. Обнаруженное отверстие было заделано каптоновой лентой.

11 октября российская ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести космический корабль «Союз МС-10» на орбиту. Экипажу, состоящему из российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга, удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.