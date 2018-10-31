Facebook потерял миллион пользователей в Европе и показал минимальный за 6 лет прирост выручки
Ежедневно во всем мире "свыше двух миллиардов человек пользуются по меньшей мере одним из ресурсов" компании Facebook.
Об этом заявил руководитель корпорации Марк Цукерберг ходе конференции с аналитиками, проведенной в телефонном формате, передает dw.com.
Цукерберг отметил, что 2019 год станет для Facebook Inc. периодом "существенных инвестиций".
И хотя в глобальном масштабе этот показатель продолжает расти, число активных пользователей социальной сети Facebook в ее европейском сегменте сократилось за минувший квартал (июль-сентябрь) с 376 до 375 миллионов.
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Причинами этого, по оценкам экспертов, могут быть проблемы с имиджем корпорации, ужесточение европейского законодательства по защите персональных данных и скандалы с несанкционированной передачей третьим лицам сведений о клиентах.
Во втором квартале этого года компания также лишилась миллиона пользователей в Европе.
Как следует из опубликованной во вторник, 30 октября, пресс-службой Facebook Inc. отчетности, общий объем выручки в третьем квартале по сравнению с аналогичным временным промежутком в 2017 году стал больше на 33 процента, или на 13,7 млрд долларов (около 12 млрд евро).
Тем не менее, по данным информагентств, это - минимальный прирост, продемонстрированный корпорацией за почти шесть лет.
Прибыль увеличилась на девять процентов, достигнув почти 1,34 млрд долларов (около 1,18 млрд евро).