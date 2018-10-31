Facebook потерял миллион пользователей в Европе и показал минимальный за 6 лет прирост выручки

Выручка Facebook Inc. за третий квартал текущего года увеличилась на 33 процента, однако это минимальный прирост, показанный корпорацией за почти шесть лет.

Ежедневно во всем мире "свыше двух миллиардов человек пользуются по меньшей мере одним из ресурсов" компании Facebook.

Об этом заявил руководитель корпорации Марк Цукерберг ходе конференции с аналитиками, проведенной в телефонном формате, передает dw.com.

Цукерберг отметил, что 2019 год станет для Facebook Inc. периодом "существенных инвестиций".

И хотя в глобальном масштабе этот показатель продолжает расти, число активных пользователей социальной сети Facebook в ее европейском сегменте сократилось за минувший квартал (июль-сентябрь) с 376 до 375 миллионов.

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Причинами этого, по оценкам экспертов, могут быть проблемы с имиджем корпорации, ужесточение европейского законодательства по защите персональных данных и скандалы с несанкционированной передачей третьим лицам сведений о клиентах.

Во втором квартале этого года компания также лишилась миллиона пользователей в Европе.

Как следует из опубликованной во вторник, 30 октября, пресс-службой Facebook Inc. отчетности, общий объем выручки в третьем квартале по сравнению с аналогичным временным промежутком в 2017 году стал больше на 33 процента, или на 13,7 млрд долларов (около 12 млрд евро).

Тем не менее, по данным информагентств, это - минимальный прирост, продемонстрированный корпорацией за почти шесть лет.

Прибыль увеличилась на девять процентов, достигнув почти 1,34 млрд долларов (около 1,18 млрд евро).