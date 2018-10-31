цей матеріал доступний українською

Facebook потерял миллион пользователей в Европе и показал минимальный за 6 лет прирост выручки

05:31, 31 октября 2018
Наука и IT
80 0
Иллюстрация / REUTERS

Об этом заявил руководитель корпорации Марк Цукерберг ходе конференции с аналитиками, проведенной в телефонном формате, передает dw.com.

Цукерберг отметил, что 2019 год станет для Facebook Inc. периодом "существенных инвестиций".

И хотя в глобальном масштабе этот показатель продолжает расти, число активных пользователей социальной сети Facebook в ее европейском сегменте сократилось за минувший квартал (июль-сентябрь) с 376 до 375 миллионов.

Читайте такжеИз-за хакерской атаки в Facebook пострадали 50 миллионов аккаунтов

Причинами этого, по оценкам экспертов, могут быть проблемы с имиджем корпорации, ужесточение европейского законодательства по защите персональных данных и скандалы с несанкционированной передачей третьим лицам сведений о клиентах.

Во втором квартале этого года компания также лишилась миллиона пользователей в Европе.

Как следует из опубликованной во вторник, 30 октября, пресс-службой Facebook Inc. отчетности, общий объем выручки в третьем квартале по сравнению с аналогичным временным промежутком в 2017 году стал больше на 33 процента, или на 13,7 млрд долларов (около 12 млрд евро).

Тем не менее, по данным информагентств, это - минимальный прирост, продемонстрированный корпорацией за почти шесть лет.

Прибыль увеличилась на девять процентов, достигнув почти 1,34 млрд долларов (около 1,18 млрд евро). 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Facebook#Марк Цукерберг#аудитория Facebook#прибыль Facebook