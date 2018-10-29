Подрядчика Apple заподозрили в нелегальном использовании труда студентов для сборки смарт-часов

По информации правозащитников, они работали по 12 часов в сутки и с одним выходным в неделю.

Компания Apple начала расследование в отношении одного из своих подрядчиков, которого заподозрили в незаконном использовании труда студентов при сборке смарт-часов Apple Watch на предприятии в китайском городе Чунцин.

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Как сообщает Financial Times, расследование началось на прошлой неделе после того, как гонконгская правозащитная организация Sacom заявила, что тайваньский подрядчик Apple, компания Quanta Computer незаконно использовала труд нескольких десятков практикантов, передает kommersant. По информации правозащитников, они работали по 12 часов в сутки и с одним выходным в неделю, что по китайским законам запрещено для студентов-практикантов.

Правозащитники утверждают, что некоторым студентам их преподаватели угрожали проблемами с получением диплома, если они не пройдут такую практику на сборочном предприятии подрядчика Apple. Сообщается, что студентов использовали не по их специальности, и они просто работали «как роботы» на сборочном конвейере. В ответ на обвинения правозащитников Apple сообщила FT, что «проводит срочное расследование… и в случае подтверждения нарушений применит решительные меры воздействия на нарушителей законов».