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Каскадеры, танцоры и помощники на кухне: что умеют роботы Boston Dynamics (видео)

17:09, 22 октября 2018
Наука и IT
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Другие роботы компании обладают не менее интересными способностями. Например, умеют прыгать и делать сальто назад. А также заниматься спортом - бегать или ходить по беговой дорожке.

Один из роботов компании научился открывать двери. А также помогать на кухне - выбрасывать мусор, загружать посуду в посудомойку и приносить хозяину свежий напиток в бутылке.

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В Boston Dynamics также учат роботов бегать по лестницам и преодолевать различные препятствия - камни, вязкий грунт, подниматься под горку. Отдельный навык для роботов - умение держать равновесие на скользкой дороге, или если тебя кто-то или что-то толкает.

Кроме того, одного из роботов компании научили выполнять различные трюки на колесах под музыку. Выглядит это на удивление пластично и органично, не смотря на то, что движения выполняет машина.

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Теги: #техника#робот#машина#робот София