Самый умный робот София в прямом эфире рассказала об украинской молодежи (видео)

Человек-робот София рассказала, что много путешествовала и видела много талантливых украинцев.

Самый умный робот София в прямом эфире ответила на вопрос, как мотивировать украинскую молодежь работать в родном государстве.

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На вопрос ведущего новостей ТСН, София сказала, что много путешествовала и видела много талантливых украинцев и с такими людьми у нас есть будущее. Надо лишь сделать так, чтобы они остались здесь.

Как сообщал УНИАН, накануне в Киеве презентовали робота-человека по имени София, который считается самым разумным на сегодня роботом в мире.

Знакомство с роботом состоялось при участии директора и финансового директора компании Hanson Robotics, основателя инвестиционной группы AngelVest Дэвида Чена и представителя AngelVest в Украине Марка Гинзбурга.