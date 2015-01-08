Nike выпустит кроссовки с автоматическими шнурками из "Назад в будущее-2"

Об этом пишет российская служба BBC.

Ставшая культовой кинолента, снятая режиссером Робертом Земекисом в 1989 году, рисует картины высокотехнологичного будущего - 2015 года.

Читайте такжеОпубликована подборка самых футуристических фото прошедшего годаМногие из фантазий авторов фильма до сих пор не реализованы, однако еще в 2011 году Nike объявила, что готова к выпуску кроссовок с автоматическими шнурками.

Опытная партия в 1500 штук была тогда даже продана на благотворительном аукционе Фонда Майкла Джей Фокса - исполнителя главной роли фильма, страдающего болезнью Паркинсона.

Многочисленные поклонники трилогии "Назад в будущее" готовы незамедлительно купить кроссовки "как у Марти Макфлая", хотя компания Nike пока не раскрывает даже ориентировочную стоимость новой модели.