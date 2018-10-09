Sony разрабатывает преемника PlayStation 4

В компании отказались официально назвать новую разработку PlayStation 5.

Президент Sony Кэнъитиро Ёсида подтвердил, что компания работает над новой игровой приставкой, которая сменит PlayStation 4.

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«На данный момент я могу сказать, что игровое оборудование нового поколения необходимо»,- заявил он в интервью газете Financial Times, хотя и отказался официально назвать новую разработку PlayStation 5, передает kommersant.

Эксперты, опрошенные изданием, высказывают мнение, что вряд ли новая игровая приставка будет кардинально отличаться от PS4. Скорее всего, базовая архитектура нового устройства будет похожей. «Sony, скорее всего, будет стремиться использовать успешную платформу PS4 как можно дольше», - сказал аналитик исследовательской компании Ibbotson Associates Japan Кадзунори Ито.