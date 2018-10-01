Коллайдер может сжать Землю в суперплотный шарик

Физик объяснил, какие катастрофические сценарии могут возникнуть во время экспериментов с элементарными частицами.

Существует хоть и небольшая, но вероятность, что наша планета будет сжата до «чрезвычайно плотного шара" диаметром около 100 метров. А виноваты будут в этом ускорители частиц, такие как Большой адронный коллайдер.

На этот риск, как пишет Newsweek, указал британский космолог и астрофизик лорд Мартин Рис, обсуждая риски, которые поступают от современных физических экспериментов. В частности, он указал на существование таких рисков во время тестов, в рамках которых элементарные частицы сталкиваются, что сопровождается большим выделением энергии.

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«Может возникнуть черная дыра, которая затянет в себя все вокруг. Другая страшная вероятность в том, что кварки могут сложиться в сжатые объекты, которые называются «стрейнджлетами». Они сами собой уже вредные. Однако, в связи с определенными гипотезами, стрейнджлеты могут превратить все, к чему прикасаются, в новые формы материи, превратив всю Землю в необычайно плотный шар диаметром 100 метров», - сказал ученый.

Он добавил, что ускорители частиц могут уничтожить не только нашу планету.

«Пустой космос, который физики называют вакуумом, - это нечто больше, чем просто ничто. Это арена, на которой все происходит. Она имеет в латентном состоянии все силы и частицы для управления физическим миром. Современный вакуум может стать хрупким и нестабильным. Кое-кто говорит о том, что концентрированная энергия, созданная столкновением частиц, может дать толчок так называемому «фазовому переходу», который разорвет материю космоса. Это будет не просто земная, а космическая катастрофа», - добавил Рис.

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Впрочем, он добавил, что все это очень маловероятные сценарии, которые не должны остановить эксперименты ученых, работающих с колайдерами, чтобы лучше понять суть вселенной.

«Если мы не пойдем на риск, то и не получим выгоду», - сказал ученый, добавив, что стоит все же помнить о всех возможных случаях.