Итальянский ученый создал 3D-принтер для печати вегетарианских стейков

Пока по вкусу "стейки" не похожи на мясо, а скорее напоминают грибы.

Итальянский ученый Джузеппе Сквинти из Каталонского политехнического университета в Испании создал 3D-принтер, на котором можно напечатать вегетарианские стейки, по структуре и консистенции похожие на настоящее мясо.

Как сообщает Daily Mail, сырье для вегетарианского "мяса" состоит из протеинового порошка из риса или гороха и компонентов морских водорослей. Пока по вкусу "стейки" не похожи на мясо, а скорее напоминают грибы.

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"Вкус первых прототипов хороший, но он пока не имитирует вкус мяса животных. Однако это меня не беспокоит, потому что технологии, имитирующие вкус мяса животных, уже разработаны в последние годы, а главной задачей для меня было получить текстуру и консистенцию мяса животного происхождения, которая еще не была изобретена", - отметил ученый.

Также ученый отметил, что ещё нужно поработать и над внешним видом стейков.

Машина может произвести около 100 грамм сырого вегетарианского стейка за 30-50 минут. По словам, ученого он уже предлагал свой вегетарианский продукт местным кафе и ресторанам, и они были им заинтересованы.

Глобальная цель ученого заключается в сокращении выбросов парниковых газов от животноводства, которые составляют 14,5 % от общего объема выбросов парниковых газов, вызываемых человеком.

Как сообщал УНИАН, в Канаде ученые напечатали на 3D-принтере череп для таксы.