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В Канаде ученые напечатали на 3D-принтере череп для таксы (видео)

20:16, 24 сентября 2018
Наука и IT
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Иллюстрация \ REUTERS

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9-летняя такса болеет раком мозга. Опухоль была настолько большой, что начала прорастать сквозь череп и разрушать кости. И пока хирурги удаляли опухоль, разработчики напечатали собачке часть черепа из титановой сетки.

Теперь у четырехлапой есть шанс на жизнь. А ученые гордятся своим достижением.

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Теги: #ученые#собака#3D-принтер