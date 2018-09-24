В Канаде ученые напечатали на 3D-принтере череп для таксы (видео)
20:16, 24 сентября 2018Наука и IT
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Ученые гордятся своим достижением и называют его действительно значительным.
Иллюстрация \ REUTERS
Напечатанный череп для таксы. Канадские ученые при помощи 3D-принтера попытались спасти собаке жизнь.
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9-летняя такса болеет раком мозга. Опухоль была настолько большой, что начала прорастать сквозь череп и разрушать кости. И пока хирурги удаляли опухоль, разработчики напечатали собачке часть черепа из титановой сетки.
Теперь у четырехлапой есть шанс на жизнь. А ученые гордятся своим достижением.
В Канаде ученые напечатали на 3D-принтере череп для таксы
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