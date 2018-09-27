Сегодня Google празднует 20-летие

К юбилею Google создала виртуальную версию своего первого офиса в гараже.

Компания Google была зарегистрирована 4 сентября 1998 года, но основатели отмечают день рождения поисковика 27 сентября. Сегодня ей исполнилось уже 20 лет, и в честь этого она создала виртуальную версию гаража, где 20 лет назад она появилась.

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Об этом сообщается в ее официальном блоге.

"В честь двадцатого дня рождения Google мы приглашаем вас совершить путешествие во времени и в режиме "Просмотр улиц" отправиться на виртуальную прогулку по гаражу, в котором появился Google. За 20 лет этот гараж почти не изменился", - сообщает компания.

Компания поздравила себя праздничным дудлом, напомнив о самых популярных запросах за время своего существования.

Компания Google была создана в 1998 году Ларри Пейджем и Сергеем Брином. День рождения корпорации принято отмечать 27 сентября.