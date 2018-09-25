Британский математик заявил о решении "задачи тысячелетия"

Гипотеза о распределении нулей дзета-функции была сформулирована математиком Бернхардом Риманом в 1859 году, и до появления Атьи никто не мог ее доказать.

Математик Майкл Атья представил «простое доказательство» гипотезы Римана. Ее доказательство входит в список «задач тысячелетия», за решение которых можно получить миллион долларов.

Это произошло во время конференции Heidelberg Laureate Forum в Гейдельбергском университете.

«Возраст» гипотезы Римана - 159 лет. Доказать ее смог профессор Эдинбургского университета лауреат множества математических премий и член нескольких академий Майкл Атья. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте конференции.

Гипотеза о распределении нулей дзета-функции была сформулирована математиком Бернхардом Риманом в 1859 году, и до появления Атьи никто не мог ее доказать. Она стала одной из «задач тысячелетия», за решение которой обещана награда в один миллион долларов.

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Справка. Простые числа — это те, которые делятся только на единицу и на само себя. К простым числам относятся 2, 3, 5, 7, 11 и так далее. Люди не нашли какой-либо закономерности в том, как простые числа распределены среди натуральных.

Однако немецкий математик Бернхард Риман предложил точную формулу для количества простых чисел, не превышающих заданной величины. Эту функцию называют дзета-функцией Римана. Гипотеза Римана утверждает, что все нетривиальные нули дзета-функции лежат на прямой линии.

Гипотезу Римана уже проверили для первых 10 000 000 000 000 решений. Правда, с математической точки зрения 10 триллионов примеров подтверждений не заменяют полное доказательство, поэтому задача остается нерешенной. За доказательство гипотезы институт Клэя готов выплатить миллион долларов, а за публикацию контрпримера — лишь некоторую часть от этой суммы.