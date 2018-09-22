Ученые выяснили, что мозг человека запрограммирован лениться

Ученые предполагают, что наш мозг по своей природе склонен предпочитать малоподвижный образ жизни и действия, требующие минимальной затраты физических сил.

Мозг человека эволюционно запрограммирован лениться.

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К такому неожиданному открытию пришли ученые из Университета Британской Колумбии, передает Би-би-си. Матье Буагонтье и его коллеги пытались разрешить так называемый "парадокс физических упражнений", ответив на вопрос: почему на протяжении последних десятилетий общество прикладывает все больше и больше усилий, чтобы люди вели активный образ жизни, однако статистика показывает обратную динамику - люди двигаются все меньше и меньше.

Участников эксперимента усадили перед компьютером и "раздали" по виртуальному аватару, вокруг которого на экране в случайном порядке появлялись картинки, изображающие какую-либо физическую активность или пассивное времяпрепровождение. Сначала испытуемых просили как можно быстрее направлять своего компьютерного героя к картинкам физической активности - и подальше от "пассивных" изображений. Затем их попросили делать все наоборот.

Одновременно ученые при помощи электродов записывали происходящее в голове игроков. И энцефалограммы показали: хотя скорость приближения к "активным" картинкам и удаления от "пассивных" была одинаковой, вторая задача давалась мозгу значительно труднее и требовала от него куда большей работы.

"Такие результаты заставляют предположить, что наш мозг по своей природе склонен предпочитать малоподвижный образ жизни и действия, требующие минимальной затраты физических сил", - утверждает автор работы.

"Ведь экономия энергии всегда была приоритетом для выживания человека, это позволяло нам более эффективно искать еду и укрытие, бороться за внимание сексуальных партнеров и спасаться от хищников, - поясняет ученый. - Возможно, провал любых мер, направленных на борьбу с эпидемией физической пассивности, обусловлен особенностями нашего восприятия, сложившегося в ходе эволюции".

Теперь, говорит он, вопрос в том, можно ли "перепрограммировать" эту тенденцию, сложившуюся за миллионы лет эволюции.