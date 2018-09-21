Facebook запустил собственный сервис знакомств внутри соцсети

Facebook Dating встроенный в приложение социальной сети для iOS и Android.

Компания Facebook запустила в Колумбии публичное тестирование своего сервиса знакомств Facebook Dating.

Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на TechCrunch и сообщение компании.

Впервые об идее создания такого сервиса сказал Марк Цукерберг в начале мая 2018 года на конференции для разработчиков F8.

Он также подчеркнул, что "в отличие от аналогов", Dating будет предназначен для создания долгосрочных отношений. Ограничения планируют сделать жесткими — сервис не будет доступен для пользователей Facebook с несвободным статусом в анкете.

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Facebook Dating встроен в приложение социальной сети для iOS и Android. Сервис доступен только для пользователей старше 18 лет и предлагает создать отдельный профиль с фотографиями и рассказом о себе.

Приложение ищет пользователей в радиусе 100 км и пока, в отличие от ближайшего конкурента Tinder, полностью бесплатно.

Помимо отдельного профиля, в Facebook Dating появится отдельный чат, в котором можно будет обмениваться только текстовыми сообщениями и эмодзи. Помимо рекомендаций, пользователь может написать сообщение любому человеку в строке поиска — но не более, чем 100 людям в сутки.

Ранее сообщалось, что Facebook начнет проверять достоверность информации на фотографиях и видеороликах.