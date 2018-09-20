На Украину надвигается метеоволна: как уберечься от опасных последствий

Как отмечают медики, примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходит именно во время магнитных бурь.

22 сентября из-за возбужденной магнитосферы Земли Украину накроет метеоволна.

Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Здоровым людям опасаться нечего, а вот гипертоникам и людям с больным сердцем нужно поберечь себя, пишет издание "Сегодня".

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Как отмечают медики, примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходит именно во время магнитных бурь. Многие люди в эти дни ощущают дискомфорт и расстройства нервной системы. Такие явления также сопровождаются головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом, перепадами давления.

Врачи советуют больше ходить пешком, избегать конфликтных ситуаций, иметь под рукой необходимые лекарства и воздержаться от дальних поездок.

Как сообщал УНИАН, экспедиция на Марс может повредить мозг человека. В ходе 30-дневного эксперимента, симулирующего условия жизни на Красной планете, часть левого гиппокампа участников сократилась на три процента.