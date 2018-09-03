Киберполиция задержала хакеров, которые похищали "раскрученные" странички в Instagram

За возвращение страниц злоумышленники требовали от 15 до 30 тысяч гривень в криптовалюте.

В Киеве работниками киберполиции задержаны несколько лиц, которые подозреваются в преступлениях в сети интернет. Хакеры завладевали чужими страницами в социальной сети Instagram и требовали денег за возврат доступа к ним законным владельцам.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Правоохранителям известно об около тысячи аккаунтов, которые взломали злоумышленники. Доступ хакеры получали благодаря рассылке на почтовые ящики юзеров. В письмах, замаскированных под официальные сообщения службы поддержки соцсети, содержался вирус, который устанавливал вредоносное программное обеспечение. Благодаря этому хакеры вносили изменения в регистрационные данные, чем блокировали доступ настоящим владельцам.

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За возвращение страниц злоумышленники требовали от 15 до 30 тысяч гривен в криптовалюте. "Обычно, в качестве "жертвы" выбирались страницы, количество подписчиков которых было больше 15 тысяч пользователей (страницы Интернет-магазинов, известных людей). Таким образом злоумышленники завладели страницами в социальных сетях более тысячи граждан как Украины, так и иностранцев", - сообщают в киберполиции.

Во время обысков у подозреваемых изъяты компьютеры, которые отправлены на экспертизы. Уголовное производство начато по статьям о несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров и сетей, а также за мошенничество. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.