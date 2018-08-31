Земля может погибнуть в черной дыре из-за гравитационных волн

В случае столкновения двух плоских гравитационных волн может появиться чрезвычайно большая и мощная черная дыра, которая поглотит все на свете.

Вопрос о том, каким будет конец света, всегда интересовал людей. Физики же говорят, что, вероятно, наша планета Земля будет поглощена черной дырой, которая возникнет по вине гравитационных волн-монстров.

Об этом пишет Newsweek, добавляя, что такие волны – это невидимые пульсации в космосе, которые движутся со скоростью света. Наиболее мощные из них возникают тогда, когда объекты движутся очень быстро. К примеру, когда две большие звезды вращаются друг вокруг друга или же две черные дыры сливаются в одну. Гравитационные волны для иллюстрации примера часто сравнивают с кругами на воде, которые возникают, если бросить камень. Однако, если частица или объект движется со скоростью света, могут появиться плоские гравитационные волны.

Читайте такжеНайдена самая опасная черная дыра во Вселенной

Вопрос в том, что произойдет, если они столкнутся. Ученые Принстонского университета и Периметерского института теоретической физики в Онтарио, чтобы ответить на этот вопрос, обращаются к общей теории относительности Альберта Эйнштейна.

По их мнению, если волны будут достаточно большими, тогда их столкновение может создать черную дыру, то есть место в космосе с настолько сильным гравитационным полем, что даже свет не способен вырваться из него. Физики убеждены, что такие волны-монстры могут быть достаточно мощными, чтобы сбить время и пространство. И так появится огромная черная дыра, которая поглотит до 85% энергии волн. А некоторые остаточные искривления останутся вращаться вокруг нее навсегда.

Читайте такжеАстрономы зафиксировали загадочный ритмичный сигнал из другой галактики

«Эти частицы имеют много энергии и вызывают искривление во времени и пространстве. И когда волны сталкиваются, эти искажения накладываются одна на другую. Таким образом, время и пространство будто якобы засасывают себя в черную дыру», - сказал профессор физики Принстонского университета Франс Преториус.

Впрочем, по словам профессора физики Оклендского университета в Мичигане Дэвида Гарфинкла, ничто известное сегодня во вселенной не способно создать плоские волны, которые смогут сформировать черную дыру.