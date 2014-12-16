В Шотландии работают над созданием синтетической жизни
Ученые из университета Глазго сообщили о том, что они начали работать над созданием синтетической жизни. Стоит отметить, что исследователи всего мира давно работают над похожими разработками, но до сих пор не научились создавать жизнь в лабораторных условиях.
Исследователи рассказывают, что они рассчитывают на положительные результаты и надеются создать примитивную синтетическую жизнь на основе разных вариаций 225 химических компонентов.
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Эксперты заявляют, что в данном эксперименте ученым поможет специальный 3D принтер и робот в виде капель, где каждая капля и будет являться синтетическим живым организмом, который будет составлен из специального набора химических элементов. Данные "оживленные" капли должны будут жить, и при этом превращать химическую энергию в кинетическую по информации Planet Today сообщает Росбалт.
Один из ученых данного исследования сообщает: "Нам впервые удалось изобрести специальную химическую систему за пределами биологии. Биологическое развитие стало началом чрезвычайно сложных форм развития жизни".