В Шотландии работают над созданием синтетической жизни

Исследователи рассказывают, что они рассчитывают на положительные результаты и надеются создать примитивную синтетическую жизнь на основе разных вариаций 225 химических компонентов.

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Эксперты заявляют, что в данном эксперименте ученым поможет специальный 3D принтер и робот в виде капель, где каждая капля и будет являться синтетическим живым организмом, который будет составлен из специального набора химических элементов. Данные "оживленные" капли должны будут жить, и при этом превращать химическую энергию в кинетическую по информации Planet Today сообщает Росбалт.

Один из ученых данного исследования сообщает: "Нам впервые удалось изобрести специальную химическую систему за пределами биологии. Биологическое развитие стало началом чрезвычайно сложных форм развития жизни".