Ученые могли найти свидетельство существования таинственной темной материи во Вселенной

Европейские ученые обнаружили атипичное излучение фотонов в космических рентгеновских лучах и предположили, что оно может являться свидетельством существования частиц таинственной темной материи, результаты своих исследований физики планируют опубликовать в Physical Review Letters в середине декабря, передает РИА Новости.

Группа исследователей под руководством Олега Ручайского, ученого из EPFL, и профессора Leiden University Алексея Боярского, проведя анализ рентгеновских лучей, испускаемых двумя небесными объектами — скоплением галактик в Персее и галактикой Туманность Андромеды, обнаружили удивительную аномалию, которую невозможно объяснить ошибкой в измерениях. Пойманный сигнал представлял собой слабую атипичную фотонную эмиссию, которую невозможно отнести к излучению какой-либо известной формы материи.

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"Если это открытие подтвердится, то оно может привести к строительству новых телескопов, специально предназначенных для изучения сигналов от частиц темной материи. Мы будем знать, где искать, чтобы проследить темные структуры в пространстве, и будем в состоянии восстановить историю формирования Вселенной», — сказал Алексей Боярский.

Справка. Темная материя - общее название объектов Вселенной, недоступных прямым наблюдениям современными астрономическими средствами, но косвенно наблюдаемых из-за гравитационных эффектов, которые они оказывают на видимые во Вселенной объекты. Существование темной материи напрямую не доказано, есть лишь косвенные предпосылки, указывающие на возможность её присутствия. По предварительным подсчетам, масса темной материи составляет около 80% от массы Вселенной.