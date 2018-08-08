Назад дороги нет: в Android Pie пропала важная функция

В новой версии Android 9 Pie пропала возможность "отката" до старой версии системы.

Сообщество пользователей Android очень взволновано выпуском новой ОС Android 9 Pie, в которой есть ряд новых функций и улучшений.

Однако, по словам разработчиков, в новой версии Android 9 Pie пропала возможность "отката" до старой версии системы, сообщает Gizchina.

Читайте такжеНазвана "дата смерти" операционной системы Android

В предыдущей версии - Android Oreo - "защита от отката" была рекомендованой для пользователей. В 9 версии системы эта возможность заблокирована разработчиками.

Цель этого состоит в том, чтобы повысить безопасность системы.

Отметим, что пользователи бывают недовольны обновлениями Android: у одних могут возникать проблемы с оптимизацией новой прошивки производителями смартфонов, для других новый дизайн и интерфейс могут быть неудобными. Именно поэтому после обновления пользователи иногда возвращаются на предыдущую версию Android.

Сейчас Android Pie доступен для всех моделей смартфонов Pixel и для Essential Phone.

Как сообщал УНИАН, до конца осени Android Pie будет доступен и для смартфонов, учавствовавших в бета-тестировании системы: Xiaomi Mi Mix 2S, Sony Xperia XZ2, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21 и OnePlus 6. Также до конца года, возможно, обновление получат и устройства программы Android One.