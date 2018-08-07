Без предупреждений: Google выпустила обновление Android
Компания Google без предупреждений и анонсов выпустила стабильную версию Android 9.0. Вместе с официальным выходом ОС стало известно, что скрывалось за кодовым названием "P" - Pie (пирог).
Обновление традиционно уже доступно для скачивания владельцам смартфонов Pixel от компании Google.
Также компания Essential сообщила в Twitter, что владельцы Essential Phone тоже уже могут скачать обновление.
До конца осени Android Pie будет доступен и для смартфонов, учавствовавших в бета-тестировании системы: Xiaomi Mi Mix 2S, Sony Xperia XZ2, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21 и OnePlus 6. Также до конца года, возможно, обновление получат и устройства программы Android One.
Android Pie стал самым масштабным обновлением системы за последние годы. Среди главных новшевств:
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• управление жестами;
• поддержка вырезов для смартфонов с "челкой";
• полностью обновленное меню и экран многозадачности;
• адаптивное энергопотребление и яркость;
• возможность просматривать, сколько времени вы проводите в приложениях, и ставить ограничения на их использование;
• с помощью искуственного интеллекта система анализирует, какие приложения вы используете чаще, и запускает их быстрее.
Ранее инсайдеры сообщали, что Google выпустит обновление 20 августа, однако компания решила удивить пользователей и представила новую ОС раньше, даже не анонсировав дату выхода.