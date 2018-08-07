Без предупреждений: Google выпустила обновление Android

Обновление уже доступно для владельцев смартфонов Pixel и Essential Phone.

Компания Google без предупреждений и анонсов выпустила стабильную версию Android 9.0. Вместе с официальным выходом ОС стало известно, что скрывалось за кодовым названием "P" - Pie (пирог).

Обновление традиционно уже доступно для скачивания владельцам смартфонов Pixel от компании Google.

Также компания Essential сообщила в Twitter, что владельцы Essential Phone тоже уже могут скачать обновление.

До конца осени Android Pie будет доступен и для смартфонов, учавствовавших в бета-тестировании системы: Xiaomi Mi Mix 2S, Sony Xperia XZ2, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21 и OnePlus 6. Также до конца года, возможно, обновление получат и устройства программы Android One.

Android Pie стал самым масштабным обновлением системы за последние годы. Среди главных новшевств:

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• управление жестами;

• поддержка вырезов для смартфонов с "челкой";

• полностью обновленное меню и экран многозадачности;

• адаптивное энергопотребление и яркость;

• возможность просматривать, сколько времени вы проводите в приложениях, и ставить ограничения на их использование;

• с помощью искуственного интеллекта система анализирует, какие приложения вы используете чаще, и запускает их быстрее.

Ранее инсайдеры сообщали, что Google выпустит обновление 20 августа, однако компания решила удивить пользователей и представила новую ОС раньше, даже не анонсировав дату выхода.