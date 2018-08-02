Аналитики назвали дату презентации и начала продаж новых iPhone

13:20, 02 августа 2018
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

Осенью компания Apple традиционно представит новые модели своих смартфонов iPhone. Пока купертиновцы не озвучивали официальную дату презентации, однако аналитики полагают, что она состоится 12 сентября.

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Лин Ла с сайта Cnet объясняет, что последние шесть лет Apple представляла свои новинки в течени первых двух недель сентября, обычно во вторник или среду.

Так же она отмечает привязку даты презинтации ко Дню Труда, который в США отмечают в первый понедельник сентября. Так, если праздник приходится на дату до третьего сентября, Apple представляет новые мобильные устройства в среду на следующей неделе, а если этот день отмечается пятого числа, компания показывает их в среду на текущей неделе.

Также отмечается, что старт продаж новинок начинается всегда в пятницу третей недели сентября. Соответственно, в этом году продажи новых iPhone стартуют 21 числа.

таблица cnet.com

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, в этом году Apple готовится представить сразу три новых модели iPhone. В июне в сети появились первые "живые" фотографии макетов новых смартфонов.

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Теги: #iPhone#презентация Apple