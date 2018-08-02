Аналитики назвали дату презентации и начала продаж новых iPhone

Исходя из анализа дат последних презентаций компании, в этом году новинки покажут 12 сентября.

Осенью компания Apple традиционно представит новые модели своих смартфонов iPhone. Пока купертиновцы не озвучивали официальную дату презентации, однако аналитики полагают, что она состоится 12 сентября.

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Лин Ла с сайта Cnet объясняет, что последние шесть лет Apple представляла свои новинки в течени первых двух недель сентября, обычно во вторник или среду.

Так же она отмечает привязку даты презинтации ко Дню Труда, который в США отмечают в первый понедельник сентября. Так, если праздник приходится на дату до третьего сентября, Apple представляет новые мобильные устройства в среду на следующей неделе, а если этот день отмечается пятого числа, компания показывает их в среду на текущей неделе.

Также отмечается, что старт продаж новинок начинается всегда в пятницу третей недели сентября. Соответственно, в этом году продажи новых iPhone стартуют 21 числа.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, в этом году Apple готовится представить сразу три новых модели iPhone. В июне в сети появились первые "живые" фотографии макетов новых смартфонов.